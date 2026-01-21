Глава СКР поручил возбудить дело о нарушении прав жильцов дома 1903 года постройки в Самаре
Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Самаре и предоставить доклад о ходе и результатах расследования. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
В ведомство поступило обращение по поводу нарушения прав жильцов. Двухэтажное здание 1903 года постройки находится в непригодном состоянии. В доме частично прогнили и разрушаются напольные перекрытия, отсутствуют горячее водоснабжение и система централизованного отопления. Также в помещениях не соблюдается температурный режим. Однако здание до сих пор не признали аварийным.
В СУ СК России по Самарской области организована процессуальная проверка.