Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава СКР поручил возбудить дело о нарушении прав жильцов дома 1903 года постройки в Самаре

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Самаре и предоставить доклад о ходе и результатах расследования. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Фото: Андрей Сапрыкин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Сапрыкин, Коммерсантъ

В ведомство поступило обращение по поводу нарушения прав жильцов. Двухэтажное здание 1903 года постройки находится в непригодном состоянии. В доме частично прогнили и разрушаются напольные перекрытия, отсутствуют горячее водоснабжение и система централизованного отопления. Также в помещениях не соблюдается температурный режим. Однако здание до сих пор не признали аварийным.

В СУ СК России по Самарской области организована процессуальная проверка.

Руфия Кутляева