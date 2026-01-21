Защитник народа манси погиб в ДТП под Ивделем

Руководитель общественной организации «Социальная помощь и поддержка ивдельских манси» Валерий Зенков погиб в ДТП под Ивделем (Свердловская область). Ему было 70 лет.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Как сообщили в министерстве экономики территориального развития Свердловской области, долгие годы господин Зенков занимался оказанием помощи представителям коренного малочисленного народа манси, включая содействие в оформлении документов, поддержку студентов в оплате проезда и обучения, а также помощь в приобретении горюче-смазочных материалов, лекарств и строительных материалов.

«Благодаря своей активной жизненной позиции Валерий Зенков взаимодействовал с органами власти, являясь членом рабочей группы по решению проблем коренного малочисленного народа. Он активно способствовал участию манси в культурных мероприятиях, помогал представлять культуру и традиции коренного народа широкой общественности»,— говорится в сообщении.

Как ранее сообщили в ГИБДД по Свердловской области, авария произошла 17 января вечером на 37-м километре автодороги «Ивдель — ХМАО». Зенков остановился помочь водителю стоявшего на обочине Renault Logan. В этот момент в автомобиль врезался Hyundai Tucson. От удара Renault Logan отбросило на Toyota Camry, принадлежавшую общественнику. Валерий Зенков скончался на месте от полученных травм, два водителя и четыре пассажира были госпитализированы.

Манси — малочисленный финно-угорский народ России. В Свердловской области живет около 160 представителей этой народности.

Полина Бабинцева