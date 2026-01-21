В Самаре из-за дорожных работ на улице Куйбышева изменилась схема движения автобусов

В Самаре изменилась схема движения автобусов из-за ремонтных работ на ул. Куйбышева — от ул. Некрасовской до ул. Ленинградской. Об этом сообщает департамент транспорта Самары.

Автобусные маршруты №№3, 24, 61 следуют по ул. Венцека, Фрунзе, Льва Толстого и далее по маршруту. Автобусы №№ 47, 37, 90 передвигаются по ул. Венцека, Фрунзе, Некрасовской и далее по маршруту в направлении из города.

Руфия Кутляева