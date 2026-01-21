Кремль рассчитывает вовремя получить информацию о переговорах по Украине

Россия рассчитывает своевременно получить всю информацию об итогах обсуждений США, Европы и Украины по российско-украинскому конфликту. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Важно, чтобы мы получили всю информацию о тех обсуждениях, которые по разным вопросам велись между американцами и европейцами, между украинцами и европейцами. Важно услышать те предложения, которые в этой связи делаются»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Конфликт стран Евросоюза и президента США Дональда Трампа из-за Гренландии сорвал планы по соглашению об экономической поддержке Украины после завершения боевых действий, писала Financial Times. Его планировали подписать на Всемирном экономическом форуме в Давосе. На этом же форуме планировались переговоры представителей Европы, США и Украины, но украинский президент Владимир Зеленский отменил поездку в Давос.

Лусине Баласян