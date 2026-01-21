Нижегородская лаборатория за год выявила 2,4 тысячи тонн некачественных семян

В Нижегородской лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» за 2025 год выявили 36 проб семян, которые не соответствовали требованиям нормативных документов. Общая масса партий, от которых брали пробы, составила около 2,4 тыс. т, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Основные несоответствия касались показателей «влажность», «чистота» и «всхожесть».

Всего за год специалисты провели более 900 исследований 211 проб семян в рамках государственного задания. Помимо этого лаборатория платно исследовала 578 образцов, в 11 из которых нашли нарушения.

Для семян, соответствующих нормативам, выдали 373 сертификата на посевные качества. Общая масса таких семян составила 6,5 тыс. т.

Галина Шамберина