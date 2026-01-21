В Челябинской области собственницу базы отдыха будут судить за гибель ребенка

Красноармейский районный суд рассмотрит уголовное дело собственницы базы отдыха «Калдыги». Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По данным следствия, предпринимательница не организовала дежурство матросов-спасателей на оборудованном пляже озера Каллы с понтоном. На базе отдыха работал только один матрос, который также убирал мусор. В результате 1 августа прошлого года не умевший плавать четырехлетний мальчик без наблюдения самостоятельно зашел в озеро и утонул.

Собственнице базы отдыха может грозить лишение свободы до шести лет и штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Ольга Воробьева