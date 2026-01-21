ЦБ разрешит не проверять целевое использование мелких потребительских кредитов

ЦБ РФ разрешит банкам не контролировать целевое использование физлицами незначительных по величине (до 1 млн руб.) кредитов. Регулятор разработал проект соответствующего нормативного акта. Банк России считает, что проверка целевого использования незначительных по величине ссуд является трудоемкой и нецелесообразной.

Норма вступит в силу с 1 октября 2026 года и будет применяться к новым кредитным договорам. Кроме того, ЦБ разрешит не контролировать целевое использование кредитов физлиц на сумму не более 1 млн руб., которые направлены на вложения в уставные капиталы юридических лиц. Эта мера будет распространяться на все ссуды, включая выданные ранее.

Регулятор считает, что нововведения снизят нагрузку на банки и надзорные подразделения. В пояснительной записке отмечается, что инициатива разработана для усовершенствования действующих требований к оценке кредитных рисков в соответствии с реалиями. При подготовке документа регулятор учел надзорную практику и предложения представителей банковского сектора.