Предприниматели намерены попариться

Низкий порог входа и высокая маржинальность: банный бизнес ежегодно растет на 20%. Участники рынка термальных комплексов отмечают, что каждый день в России появляется одна новая баня. При этом аудитория подобных объектов за счет новизны, дополнительных услуг и удачной локации в течение года может увеличиваться в пять раз быстрее, чем у «ветеранов» березового веника и горячего пара. Можно ли говорить о «банном буме»? И сколько стоит открыть новый комплекс? Выяснял Станислав Крючков.

Россияне все больше парятся по всей стране: от Москвы, где в праздничные дни фиксировали очереди в общественные бани, до Хабаровска, где решили построить первый в стране жилой комплекс с собственной баней. Интерес к банному делу знатоки связывают с формированием культуры пара и относительно невысокой регуляторикой в отрасли. Впрочем, на старте такого бизнеса от контролирующих органов многие уходят в «серую» зону. И зона эта часто расположена в прекрасных уголках Подмосковья, Урала, Карелии или Краснодарского края. Термальные комплексы Москвы и Санкт-Петербурга, конечно, работают полностью в легальном поле. Основными рисками на пути к запуску собственной бани остается вопрос страхования, рассказал президент Банного союза Иван Бояринцев: «Ежедневно открывается как минимум одна коммерческая баня. Это еще не настолько регламентированная тема, как, например, общепит. Банное мастерство — это в первую очередь возможность вкладываться в дело без кредитов, что называется, с колес. При инвестициях от 10 млн руб. уже можно строить минимальный бизнес. При этом страховые компании с банями стараются не связываться. Все делается на собственный страх и риск. Но предприниматели больше боятся других рисков: человеческого фактора, в частности, зависти соседей».

Важным стимулом входа в рынок является эмоциональная составляющая отрасли. Инвесторы вкладываются в новые комплексы. По данным “Ъ”, стоимость строительства премиального объекта составляет не менее 250 тыс. руб. за 1 кв. м. Затраты компенсируют за счет активного потока клиентов, пояснил руководитель банного направления сети городских курортов Termoland Дмитрий Волков: «Банные комплексы могут быть очень разными. Где-то одна парная, где-то такие площадки рассчитаны на 50 посадочных мест, а где-то — на 700. С одного гостя в год банный комплекс чистыми зарабатывает 2-3 тыс. руб. Но таких гостей в год может быть сотни тысяч. А есть комплексы, где с одного посетителя зарабатывают по среднему чеку 10-15 тыс. руб. И там таких гостей меньше, потому что им уделяется больше времени и внимания».

Бизнес наверстывает упущенное: на сегодня культура бани обрела вполне осязаемые очертания, продолжает Дмитрий Волков: «Случился некий провал в десятилетия, когда люди перестали пользоваться баней. Сейчас это все возрождается, старые привычки вспоминаются. Есть абсолютно разные аудитории и абсолютно разная маржинальность. Банные комплексы работают официально, и издержки тоже у бизнеса достаточно большие. Адекватная маржинальность — 15-25%, максимум 30%. Ежегодно фиксируется рост числа гостей на 15-20%. Если же мы говорим про какие-то новые открывающиеся объекты, то благодаря эффекту новизны можно говорить о 80-90% новой аудитории, которая приходит в эти комплексы».

При этом на рынке много компактных быстровозводимых бань. Предложения купить деревянный сруб на досках объявлений начинаются от скромных 300 тыс. руб. Но обойтись только стенами не получится, подчеркнул владелец авторской бани «К себе» Вячеслав Столяров:

«Очень хорошо, если такой объект находится где-нибудь в живописном месте. Я бы под такой проект закладывал 25 млн руб. без учета покупки земли.

Если он будет коммерческим, то желательно иметь хотя бы четыре-пять бань. Сруб — это самое дешевое, что есть в данном комплексе. Если печь ставить профессионально, то она будет стоить от 500 тыс. руб. Там нужно будет организовать полноценное отопление, электроснабжение, водоснабжение и канализацию. Наем пармастера — 150 тыс. руб. Такие профессионалы повышают свою квалификацию не только в банном деле, но и в массаже, мануальной терапии, психологии».

В отрасли полагают, что темпы роста порядка 20% в год сохранятся еще около пяти лет. Затем произойдет насыщение. Ведь в бане очень важно не перегреться.

Станислав Крючков