В Коми за убийство 14-летней девочки задержан сосед

В республике Коми задержали жителя города Инты, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки. Об этом сообщило управление СКР по региону. Следствие будет просить суд арестовать фигуранта.

Тело убитой нашли в нежилой квартире в том же подъезде, где живет ее семья и подозреваемый. По данным ведомства, у фигуранта был долгий конфликт с родителями подростка. Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах следствия. Прокуратура Коми взяла ход расследования на контроль.

По данным Telegram-канала «112», задержанного зовут Алексей Левковский. На него поступали жалобы от соседей из-за громкой музыки и шумного поведения. Канал утверждает, что полицейские составляли на него административный протокол.

Никита Черненко