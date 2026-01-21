В Самаре с ТСН взыскали 450 тысяч рублей в пользу пенсионерки, упавшей на тротуаре

Промышленный районный суд Самары удовлетворил требование прокуратуры и взыскал с товарищества собственников недвижимости 450 тыс. руб. в пользу пострадавшей пенсионерки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В феврале прошлого года местная жительница поскользнулась и упала на тротуаре. В результате падения она получила закрытый перелом шейки правой бедренной кости со смещением отломков. Пенсионерка пыталась самостоятельно урегулировать вопрос в досудебном порядке, она направила председателю ТСЖ претензию о компенсации причиненного вреда. Однако ей отказали.

Прокуратура пришла к выводу, что жительница пострадала из-за бездействия товарищества собственников недвижимости, которое не приняло надлежащие меры по уборке придомовой территории.

В интересах пенсионерки надзорное ведомство обратилось в суд с требованием взыскать с ТСН компенсацию морального вреда и штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом, так как товарищество не удовлетворило требование в добровольном порядке.

Руфия Кутляева