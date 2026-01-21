В Волгограде бывшая 19-летняя сотрудница ПВЗ подозревается в хищении товаров

В Советском районе Волгограда оперативники задержали девушку, которая украла товары из пункта выдачи заказов маркетплейса. Стоимость похищенных посылок составила 22 тыс. руб., сообщили в региональном ГУ МВД России.

Девушка похищала товары из ПВЗ и продавала их на рынке

Фото: Мария Владыко Девушка похищала товары из ПВЗ и продавала их на рынке

Фото: Мария Владыко

В полицию 8 января обратилась 20-летняя управляющая индивидуального предпринимателя с заявлением о недостаче товаров. Во время расследования выяснилось, что к этому причастна 19-летняя бывшая сотрудница компании.

Подозреваемая рассказала, что заказывала одежду и обувь в ПВЗ, забирала товары себе, а затем оформляла возврат, отправляя продавцу пустые упаковки. Похищенные вещи она продала на одном из городских рынков.

В результате возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Девушке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Нина Шевченко