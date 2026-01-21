Срок пришел по подиуму

Суд в Москве 21 января вынес приговор по уголовному делу лауреата конкурса красоты Елены Шериповой. По версии обвинения, женщина продавала курсы модельного дела, обещая выпускникам успешную карьеру на подиуме, однако свои обязательства не выполняла. В деле 159 эпизодов, а ущерб составил порядка 17 млн руб. Фигурантка получила три года колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Шерипова

Фото: PhotoXpress Елена Шерипова

Фото: PhotoXpress

Пресненский райсуд столицы вынес приговор по уголовному дела лауреата конкурса красоты и предпринимателя Елены Шериповой. Ей вменяли в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Председательствующая на процессе судья Елена Абрамова дала ей три года колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски многочисленных потерпевших о компенсации морального и материального вреда.

Елену Шерипову задержали 7 августа 2024 года. На следующий день Кузьминский райсуд столицы поместил ее под домашний арест. Обжалуя это решение, адвокат Марина Волкодав указывала, что подзащитная является вдовой и в одиночку воспитывает малолетнего ребенка, а также что у нее нет намерения скрыться или иным образом препятствовать следствию. Адвокат просила избрать госпоже Шериповой более мягкую меру пресечения. Суд, однако, этим доводам не внял.

Рассмотрение дела по существу началось в ноябре 2025 года. Судебные заседания посещали многочисленные потерпевшие, всем им на вид было 18–20 лет.

Как стало понятно из оглашенного обвинительного заключения, госпожа Шерипова открыла модельное агентство Queen Models. Она сняла офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» и рассказывала в соцсетях, что получила титул вице-королевы планеты на международном фестивале-конкурсе Queen of the Рlanet, в котором участвовали матери из России, стран СНГ и Мальты. Также она стала рекламировать курсы модельного дела, обещая, что после прохождения обучения ее клиенты смогут сразу начать успешную карьеру в этой сфере.

Цена за обучение составляла 75–120 тыс. руб.

Обучение проводилось поверхностно, после его окончания потерпевших добавляли в Telegram-чаты, в которых размещались фиктивные объявления о модельных кастингах и трудоустройстве в этой сфере. Всего в деле 159 эпизодов, все из них проходили по описанной схеме. Ущерб, причиненный фигуранткой, составил порядка 17 млн руб.

«Осужденная с соучастниками, широко рекламируя услуги по проведению кастингов и обучению моделей, заключали с гражданами договоры на изготовление портфолио и обучение, условия которых выполнять не намеревались. При этом на потерпевших оформлялись кредиты для оплаты услуг агентства»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно версии обвинения, госпожа Шерипова действовала в составе организованной группы, в которую входили наемные сотрудники. Ее дело, однако, было выделено в отдельное производство. Она согласилась сотрудничать со следствием и дала показания на остальных фигурантов. Также, по словам адвоката, госпожа Шерипова способствовала следственным органам в раскрытии схожего преступления. Уголовное дело семи сотрудников Елены Шериповой также рассматривается Пресненским райсудом с октября 2025 года. Всем фигурантам вменяют в вину особо крупное мошенничество.

Адвокат подсудимой заявила “Ъ”, что в связи с перечисленными обстоятельствами она считает приговор чрезмерно суровым и намерена его обжаловать.

Сейчас Елена Шерипова продолжает выплачивать компенсации потерпевшим, полностью возместить ущерб она намерена в ближайшие две недели перед рассмотрением апелляционной инстанцией жалобы защиты.

Ефим Брянцев