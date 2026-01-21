Под Ярославлем перекрыли участок трассы из-за ДТП
На участке автодороги Ярославль – Заячий Холм – Иваново в районе села Еремеевское произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Движение в сторону Ярославля на данном участке временно прекращено, сообщили в областной ГАИ.
Фото: ГАИ по Ярославской области
Согласно данным ведомства, после столкновения произошел разлив бензина на проезжую часть. «Учитывайте данную информацию при планировании своего маршрута и выбирайте альтернативные пути объезда заблаговременно»,— призывают полицейские.
На месте работают полицейские.