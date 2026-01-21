Новый цементный завод в Чусовом даст первую продукцию к концу года

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проверил ход реализации приоритетного инвестиционного проекта АО «Карьер», предусматривающего строительство в городе Чусовом цементного завода. На предприятии будет внедрена новая технология производства цемента, отличающаяся большей экологичностью и энергоэффективностью. На новом производстве появится более 300 рабочих мест, а в поселке Половинка уже построен жилой дом для сотрудников завода.

«Мы планируем производить цемент с помощью нового, сухого способа, который позволит не только уменьшить себестоимость продукции, но и снизить воздействие на окружающую среду. В качестве основного сырья используем месторождения известняка и глины, расположенные вблизи от производства — Пушкинское месторождение известняков и Ореховское месторождение глин. В этом году запланировано начать пусконаладочные работы и к концу года выйти на проектные мощности»,— рассказал гендиректор АО «Карьер» Василий Старцев. В планах компании — организация дорожной сети на территории завода и строительство подъездных путей к поселку Половинка.

«Проект завода — большой и действительно нужный для округа, именно поэтому ему присвоили статус приоритетного инвестиционного проекта. Уверен, что этот завод станет новой точкой роста для Чусовского округа и всего Прикамья»,— отметил в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин.