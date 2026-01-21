Надежное электроснабжение севера Башкирии

8 силовых трансформаторов, 6 выключателей 6-110 кВ, трансформаторы и ограничители напряжения, 272 км ВЛ 35-110 кВ - вот далеко не полный перечень отремонтированного и замененного оборудования на подстанциях и высоких сетях в Нефтекамских электросетях ООО «Башкирэнерго» в 2025 году.

Замена оборудования и пусконаладочные работы на ПС "Бураево"

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Кроме того, нефтекамские сетевики заменили в ходе ремонта 345 железобетонных опор, 937 изоляторов, 32,7 км неизолированного провода, отремонтировали в полевых условиях 64 ТП в распределительных сетях 0,4-10 кВ. Также расчистили и расширили 252 га трасс ВЛ 6-110 кВ.

Все эти работы значительно улучшают надежность электроснабжения северной и северо-западной части Башкирии.

ООО «Башкирэнерго»