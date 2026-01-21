Суд расторг заключенный ради выплат брак тамбовчанки с участником СВО

Моршанский районный суд Тамбовской области признал недействительным брак 30-летней жительницы региона с военнослужащим из Тольятти, участвующим в спецоперации. Решение было вынесено после проверки, инициированной родственниками бойца. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проверка надзора показала, что тамбовчанка вступила в брак с военнослужащим с целью получения социальных выплат и льгот, предусмотренных для семей участников СВО. Создавать семью она не планировала.

Иск о признании брака фиктивным был подан прокуратурой Центрального района Тольятти. В отношении тамбовчанки возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Алина Морозова