Многодетными заселили болота

Работники администрации, СКР и судебной системы Ивановской области получили земельные участки со всеми коммуникациями вместо очередников из многодетных семей. Последних должностные лица территориального управления социальной защиты отправили осваивать леса и болота. Прокуратура области, выявившая масштабные нарушения в сфере землепользования, рассчитывает отобрать недвижимость у нарушителей, передав ее очередникам.

УМВД по Ивановской области, рассмотрев результаты проверки, проведенной по инициативе прокурора области Андрея Жугина, возбудило уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК. Его фигурантами стали должностные лица территориального управления социальной защиты населения. По данным следствия и надзора за ним, чиновники из личной заинтересованности в период с 2023 по 2024 год с нарушением очередности направили в орган местного самоуправления уведомления о необходимости предоставления земельных участков в Ивановском муниципальном районе «некоторым должностным лицам» в собственность, как многодетным семьям.

В числе получивших недвижимость, по данным “Ъ”, оказались судья, бывший высокопоставленный сотрудник регионального управления СКР, супруга одного из руководителей области и проч.

В результате заинтересованные лица получили участки, расположенные на территории Беляницкого и Коляновского сельских поселений Ивановского района, то есть недалеко от областного центра. Все они были оснащены необходимой коммунальной и транспортной инфраструктурой.

Обеспечивая чиновников землей, сотрудники соцуправлений рассчитывали в том числе на лояльность при рассмотрении в судах административных дел в отношении них самих. Расследование дела в отношении чиновников должно было вестись в региональном СУ СКР, но поскольку один из его сотрудников оказался замешан в земельном скандале, материалы из прокуратуры передали в полицию.

Следствие подтвердило выводы прокуратуры о том, что выделением земель, в том числе в деревне Зеленый городок, были существенно нарушены права 141 многодетного родителя, ранее поставленного на учет и имеющего право на льготное предоставление в собственность недвижимости.

По данным “Ъ”, сейчас рассматривается вопрос об обращении в суды с исками о возвращении муниципалитетам земли, которая досталась чиновникам без очереди и бесплатно, с тем чтобы все-таки предоставить ее многодетным очередникам.

Последним участки или не выделялись вовсе, или предоставлялись в лесах и болотистой местности, не очень предназначенных для индивидуальной застройки.

Николай Сергеев