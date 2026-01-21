В конце 2025 года в Башкирии отказали более 76% желающим взять потребкредит

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в декабре 2025 года в Башкирии составила 76,1%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6%.

В целом по стране доля отказов составила те же 76,1%, но их рост по сравнению с декабрем 2024 года оценивался в 1,1%.

Наибольшие доли отказов по заявкам на потребкредиты в регионах в конце прошлого года были отмечены в Новосибирской области (78,3%), Забайкальском крае (77,9%), Кемеровской области (77,7%), Краснодарском крае (77,7%), а также в Омской области (77,1%).

Наиболее серьезная динамика роста доли отказов была зафиксирована в Москве (+5,0%), Санкт-Петербурге (+3,5%), Татарстане (+3,0%), а также в Московской (+2,7%) и Самарской (+2,4%) областях.

Майя Иванова