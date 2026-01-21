В аэропорту Кызыла пассажиропоток по итогам 2025 года вырос на 6,5%
Пассажиропоток в аэропорту Кызыла (Республика Тыва) по итогам 2025 года составил 147,7 тыс. пассажиров, что на 6,5% больше по сравнению с предыдущим годом. «Это рекорд последних лет», — отметили в Росавиации.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Аэропорт обслуживает рейсы в несколько городов России, включая Москву, Иркутск, Новосибирск, Красноярск и Улан-Удэ.
Комплекс открыт для эксплуатации в 1946 году. В 2013 году переведен в федеральную собственность, управление осуществляет Росавиация. В 2016 году началась реконструкция аэродромной инфраструктуры. В настоящий момент пропускная способность пассажирского терминала — 250 пассажиров в час.