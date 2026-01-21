Главный тренер Гекдениз Карадениз завершает работу с «Рубин-2» по истечении срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гекдениз Карадениз покидает пост главного тренера «Рубин-2»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Гекдениз Карадениз покидает пост главного тренера «Рубин-2»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Андрей Федоров, ранее входивший в тренерский штаб господина Карадениза.

Гекдениз Карадениз возглавил «Рубин-2» в июле 2023 года и провел три сезона в Leon Второй лиге Б, дважды завоевав бронзовые медали. В карьере в основном составе «Рубина» он провел 300 матчей, забил 39 голов в премьер-лиге, становился двукратным чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Анна Кайдалова