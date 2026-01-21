Бывшего воспитателя суворовского училища в Екатеринбурге осудили на 8 лет по делу о насилии

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего воспитателя екатеринбургского суворовского военного училища Владимира Щекотова к восьми годам колонии общего режима за насилие над одним из воспитанников, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он признан виновным по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего). Вину он не признал.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Суд установил, что педагог пригласил несовершеннолетнего воспитанника к себе на дачу попариться в бане, где совершил в отношении него действия сексуального характера»,— рассказали в пресс-службе судов.

Кроме назначенного срока Щекотов обязан выплатить 200 тыс. руб. моральной компенсации. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Артем Путилов