NYT: Пентагону пока не поручили готовить план захвата Гренландии

Пентагон пока не получил приказ приступать к подготовке плана военной операции США с целью захватить Гренландию, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных американских чиновников. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно допускал присоединение острова силовым путем.

По данным NYT, представители Пентагона и высокопоставленные командиры недовольны заявлениями Дональда Трампа о захвате Гренландии. По их мнению, подобные действия угрожают единству НАТО, а Дания, в чей состав входит остров, «надежный союзник» Соединенных Штатов по альянсу.

Дональд Трамп говорил, что если вопрос с покупкой Гренландии Соединенными Штатами не будет согласован, то он решит проблему «по-плохому». На этом фоне Дания при помощи других стран НАТО приступила к усилению обороны острова.

Лусине Баласян