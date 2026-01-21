NYT: Пентагону пока не поручили готовить план захвата Гренландии
Пентагон пока не получил приказ приступать к подготовке плана военной операции США с целью захватить Гренландию, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных американских чиновников. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно допускал присоединение острова силовым путем.
Фото: Evgeniy Maloletka / AP
По данным NYT, представители Пентагона и высокопоставленные командиры недовольны заявлениями Дональда Трампа о захвате Гренландии. По их мнению, подобные действия угрожают единству НАТО, а Дания, в чей состав входит остров, «надежный союзник» Соединенных Штатов по альянсу.
Дональд Трамп говорил, что если вопрос с покупкой Гренландии Соединенными Штатами не будет согласован, то он решит проблему «по-плохому». На этом фоне Дания при помощи других стран НАТО приступила к усилению обороны острова.