NYT: Пентагону пока не поручили готовить план захвата Гренландии

Пентагон пока не получил приказ приступать к подготовке плана военной операции США с целью захватить Гренландию, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных американских чиновников. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно допускал присоединение острова силовым путем.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

По данным NYT, представители Пентагона и высокопоставленные командиры недовольны заявлениями Дональда Трампа о захвате Гренландии. По их мнению, подобные действия угрожают единству НАТО, а Дания, в чей состав входит остров, «надежный союзник» Соединенных Штатов по альянсу.

Дональд Трамп говорил, что если вопрос с покупкой Гренландии Соединенными Штатами не будет согласован, то он решит проблему «по-плохому». На этом фоне Дания при помощи других стран НАТО приступила к усилению обороны острова.

Лусине Баласян

