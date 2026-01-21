Погрузка на железной дороге в Самарской области превысила за год 17 млн тонн

В 2025 году на Куйбышевской железной дороге в Самарской области погрузка составила 17,1 млн т. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Наибольший объем погрузки пришелся на нефть и нефтепродукты — 9,2 млн т. Химические и минеральные удобрения составили 3,3 млн т, что на 6,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Также были отгружены 1,6 млн т химикатов и соды, а также 640,7 тыс. т зерна.

В структуре грузов также были учтены 426,5 тыс. т промышленного сырья и формовочных материалов, 324 тыс. т остальных продовольственных товаров, что на 3,4% выше, и 213,6 тыс. т жмыхов, рост которых составил 9,6%.

В декабре 2025 года на станциях Самарской области было погружено более 1,5 млн т грузов.

Андрей Сазонов