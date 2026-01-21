Бизнес судят по цвету

Компании стали бороться за исключительные права на цвет. Как пишут «Ведомости», на похожие оттенки фиолетового претендуют «Яндекс» и банк «Точка», лаймовый цвет хотят зарегистрировать «Золотое яблоко» и ОТП-банк. За последние три года в Роспатент, по подсчетам издания, было подано почти 30 заявок на такие товарные знаки. Однако одобрения, причем не с первого раза, удалось добиться только Wildberries. Она закрепила за собой права на оттенок «фуксия» и «градиент». В 2025-м — сразу десяток компаний заявили свои права на Pantone-код.

Фото: Алексей Елисеев, Коммерсантъ

Какие перспективы у бизнеса? Генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина отмечает, что любому бренду доказать свое право на конкретный цвет крайне сложно: «Здесь речь едва ли о спорах, скорее, об амбициях. Представьте, что обычный потребитель в супермаркете идет мимо полки с моющими средствами, отбеливателями и порошками. И единственный товар в розовом цвете здесь — это продукция бренда Vanish, который имеет на него право. У этой же производителя немалоизвестный слоган "Розовый цвет — и пятен нет". Никто больше не может использовать розовый для этой категории товаров. Но только действительно зарекомендовавшие себя бренды и компании могут такую регистрацию получить именно в силу широты прав, которые она предоставляет. Необходимо обосновать, что потребитель в действительности связывает это обозначение с этой компанией, этими товарами или услугами. То есть здесь не спор, а просто достаточно сложная процедура приобретения правовой охраны. С точки зрения дальнейшей защиты исключительного права при использовании другим лицом очень похожего оттенка правообладатель будет ссылаться на то, что этот оттенок сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным цветовым знаком. Он может требовать его запрета для индивидуализации тех товаров и услуг, в отношении которых он зарегистрирован».

По данным Роспатента, «Яндекс» хочет закрепить цвет логотипа голосового помощника «Алиса» и использовать его для портативных колонок, ПО для искусственного интеллекта и облачных технологий. С помощью регистрации лаймового товарного знака «Золотое яблоко» планирует в том числе «бороться с мошенниками», цитируют слова основателя магазина «Ведомости». Кроме того, по словам экспертов, права на оттенок можно монетизировать через лицензионные договоры. Монополия на цвет может стать отличным маркетинговым решением, отметил директор по стратегии брендингового агентства Depot Фархад Кучкаров: «Цвет — это мощнейший идентификатор бренда. Всеми исследованиями давно доказано его влияние. Есть случаи, когда цвет играет важную роль для того, чтобы потребитель отдавал предпочтение именно этой компании. Тот же "Газпром" еще много лет назад пытался запатентовать свой синий оттенок. Но здесь это не так актуально, как в случае с "Золотым яблоком", потому что действительно для этого бренда цвет стал важнее логотипа, фирменных шрифтов или каких-либо персонажей. Действительно, здесь есть резон патентовать этот оттенок как свой фирменный, чтобы его действительно не воспроизводили, не повторяли. Хорошо, что компания этим занялась, потому что цвет патентуют большие, глобальные бренды уже очень давно.

При этом вопрос цвета сложен, потому что большинство оттенков уже использованы. То есть и "Золотое яблоко", и "Слепая курица" пытались выделиться из своих категориях именно цветом. Человеческий глаз не способен различать какие-то нюансы, поэтому с регистрацией есть следующая сложность. Когда вы регистрируете конкретный оттенок, у него есть номер по международным классификаторам. Для того чтобы были значимые различия и чтобы защитить именно свой цвет, придется зарегистрировать еще и пограничные какие-то еще оттенки. В этом случае другой бренд может использовать тот вариант, который значимо отличим, и потребители уже начнут это видеть».

Ранее в реестре зарегистрированных под товарный знак цветов было менее десятка позиций. Зеленый и фиолетовый юридически закреплен за «Мегафоном», Сбербанку принадлежит зеленый, МТС — красный, а «Газпрому» — синий. В России они значатся единственными правообладателями. Международная регистрация есть у компании-производителя бытовых средств Reckitt на розовый, и у Tiffany — на бирюзовый.

Анжела Гаплевская