Карманник вытащил 1 млн рублей из куртки посетителя бара на Невском проспекте

В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемого в хищении миллиона рублей у посетителя бара на Невском проспекте, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Им оказался 48-летний безработный житель Приморского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кража произошла 11 января. По версии следствия, неизвестный похитил деньги из кармана куртки 43-летнего петербуржца, оставленной на вешалке в баре по адресу Невский проспект, 96. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.

Подозреваемый был задержан 19 января у дома на проспекте Королева в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники полиции проводят работу по установлению возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного.

Андрей Маркелов