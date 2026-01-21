Карманник вытащил 1 млн рублей из куртки посетителя бара на Невском проспекте
В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемого в хищении миллиона рублей у посетителя бара на Невском проспекте, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Им оказался 48-летний безработный житель Приморского района.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Кража произошла 11 января. По версии следствия, неизвестный похитил деньги из кармана куртки 43-летнего петербуржца, оставленной на вешалке в баре по адресу Невский проспект, 96. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.
Подозреваемый был задержан 19 января у дома на проспекте Королева в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники полиции проводят работу по установлению возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного.