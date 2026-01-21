В Татарстане задержали подозреваемого в совершении террористических актов

Сотрудники полиции Татарстана совместно с региональным управлением ФСБ задержали 38-летнего жителя Казани, подозреваемого в организации поджогов оборудования сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По данным следствия, 29 декабря 2025 года в Лаишевском районе подожгли базовую станцию одного из операторов сотовой связи. На следующий день злоумышленник был задержан и арестован Вахитовским районным судом Казани.

Следствие установило, что подозреваемый действовал по указанию работодателя, который предлагал за поджоги оборудования вознаграждение в размере 40 тыс. руб. за каждый случай. Ему инкриминируют участие в трех поджогах оборудования сотовой связи в Казани.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Анна Кайдалова