На Урале членов запрещенной организации будут судить за нападения на иностранцев

Четырех жителей Екатеринбурга, которые являются членами запрещенной в России террористической организации, отправили под суд, сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по Свердловской области Александр Сапегин. По версии следствия, они нападали на иностранцев, подожгли машину полиции и собирались устроить теракт с использованием взрывного устройства.

Екатеринбуржцам 2007-2008 годов рождения в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения в совершении теракта в группе лиц по предварительному сговору с причинением значительного вреда имуществу (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по мотивам национальной ненависти и вражды (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ), приготовлении и прохождении подготовки к теракту и ряду других преступлений.

Следствие установило, что трое членов запрещенной организации совершили преступления с марта 2024 по январь 2025 года в Екатеринбурге. Для этого они использовали средства конспирации, в том числе передвигались по безлюдным местам и подземным коммуникациям. Так, в марте 2024 года на ул. Технической один фигурант напал на иностранца и ранил его ножом. Аналогичное нападение на иностранца двое обвиняемых совершили в ноябре того же года.

22 декабря 2024 года двое обвиняемых в террористических целях подожгли автомобиль полиции на парковке на ул. Чапаева. Для этого они использовали легковоспламеняющуюся жидкость. Машина стала непригодна для дальнейшего использования — стоимость ущерба оценивается в более чем 700 тыс. руб. Через несколько дней два фигуранта сделали взрывное устройство для совершения теракта, но сначала решили испытать его в безлюдном месте. Их задержали сотрудники УФСБ России по Свердловской области. Сейчас все обвиняемые находятся под стражей.

Ирина Пичурина