В Александровском сквере за счет инвестора будет открыт ресторан

В здании объекта культурного наследия «Клиника инфекционных болезней, где работал Г. В. Флейшер» (ул. Пушкина, 96) планируется разместить ресторан. Эта информация сегодня была озвучена на заседании комиссии по землепользованию и застройке. Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края обратилось в комиссию с предложением об установлении границ территориальной зоны культурно-досугового назначения (Ц-1/2) в отношении земельного участка, расположенного по ул. Пушкина, 96, в Свердловском районе города Перми. Как пояснили в МИГД, здесь планируется обустроить Александровский сквер, а находящийся на участке объект культурного наследия «Здание клиники инфекционных болезней, где работал Г. В. Флейшер» намечено оборудовать под ресторан. Предполагается, что к проекту будет привлечен инвестор. Комиссия по землепользованию и застройке одобрила предложение МИГД.

Напомним, будущий сквер «Александровский» расположится между Центральным рынком, улицами Пушкина, Революции и Куйбышева. Его создание является начальной фазой проекта по возведению транспортной развязки на пересечении нескольких улиц, включая шоссе Космонавтов. На строительство сквера выделено 488,5 млн руб. Ожидается, что работы завершат до конца 2026 года.

«Здание клиники инфекционных болезней, где работал Г. В. Флейшер» представляет собой памятник архитектуры начала ХХ века.