Сотрудника нижегородской транспортной полиции обвинили в разглашении гостайны

Оперуполномоченного отделения угрозыска линейного отдела полиции в речном порту Нижнего Новгорода НЛУ МВД России обвиняют в разглашении гостайны. Об этом сообщили в УФСБ по Нижегородской области 21 января 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным следствия, он передал секретные сведения третьим лицам. В отношении сотрудника расследуют дело по ч. 1 ст. 283 УК РФ.

УФСБ устанавливает возможных соучастников и иные эпизоды противоправной деятельности задержанного.

В пресс-службе УТ МВД России по ПФО в свою очередь сообщили, что оперативники подразделения собственной безопасности проводят служебную проверку. При подтверждении вины сотрудника его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Галина Шамберина