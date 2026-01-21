обновлено 12:49
Сотрудника нижегородской транспортной полиции обвинили в разглашении гостайны
Оперуполномоченного отделения угрозыска линейного отдела полиции в речном порту Нижнего Новгорода НЛУ МВД России обвиняют в разглашении гостайны. Об этом сообщили в УФСБ по Нижегородской области 21 января 2026 года.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
По данным следствия, он передал секретные сведения третьим лицам. В отношении сотрудника расследуют дело по ч. 1 ст. 283 УК РФ.
УФСБ устанавливает возможных соучастников и иные эпизоды противоправной деятельности задержанного.
В пресс-службе УТ МВД России по ПФО в свою очередь сообщили, что оперативники подразделения собственной безопасности проводят служебную проверку. При подтверждении вины сотрудника его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.