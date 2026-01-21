Больница Удмуртии возместит пациенту расходы на ФГДС из-за невыдачи квоты

Пациентка Ярской районной больницы отсудила у медучреждения средства, потраченные на обследование в платной поликлинике из-за замалчивания информации о доступных квотах по ОМС. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Глазовский райсуд Удмуртии установил, что истец обратилась к врачу с жалобами на острые боли ЖКТ. Врач назначил ей проведение гастроскопии (ФГДС). Однако доктор не выдал пациентке направление на обследование, сославшись на отсутствие квот, и порекомендовал посетить платное медучреждение.

Истец обратилась в платную клинику, где заплатила 3 тыс. руб. за ФГДС. Далее пациентка неоднократно обращалась к Ярской районной больнице с просьбой компенсировать потраченные средства, однако медучреждение отказалось это сделать. Тогда она обратилась в страховую компанию.

Страховая проверила экспертизу качества медицинской помощи в государственной больницы. Оказалось, что в день приема у терапевта за медучреждением оставалось 10 квот на ФГДС.

Суд принял решение взыскать с медицинской организации 5 тыс. руб. Из них 3 тыс. руб. за платное обследование, 2 тыс. руб. — компенсация морального вреда.