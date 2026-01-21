В Ярославле из-за ДТП перекрыта Полушкина Роща

В Ярославле из-за аварии оказалось перекрыто движение по улице Полушкина Роща. ГАИ призывает водителей искать пути объезда.

В ГАИ сообщили, что в районе дома № 9 столкнулись грузовой автомобиль SCANIA и машина Gelly Atlas. Полицейские работают на месте. Судя по данным «Яндекс Карт», движение затруднено в обе стороны.

В связи аварией автобусный маршрут № 57 будет следовать по измененной схеме, сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта. Автобусы № 57 поедут в прямом направлении от конечной остановки по Тутаевскому шоссе, проспектам Октября и Ленина и далее по своему маршруту. В обратном направлении — по улице Республиканской, проспектам Ленина и Октября, далее как обычно.