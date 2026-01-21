Стало известно место строительства нового роддома в Перми

Комиссия по землепользованию и застройке одобрила смену зонирования участков на улице Лебедева в Мотовилихинском районе для размещения родильного дома. Роддом планируется построить на участке по адресу: ул. Лебедева, 12. Участок распложен в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-2. Для возможности реализации проекта земельному участку необходимо установить зону «Учреждения здравоохранения».

Напомним, строительство родильного дома в Перми реализуется в рамках приоритетного инвестиционного проекта. Инициатором проекта выступает ООО «Философия рождения». Общий объем инвестиций в проект превысит 870 млн руб. Медицинское учреждение общей площадью более 3 тыс. кв. м будет оказывать полный спектр услуг: от ведения беременности и родов до послеродового сопровождения. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца 2029 года. В качестве социальной инициативы автор проекта благоустроит прилегающую к роддому территорию.