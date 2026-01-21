Суд аннулировал фиктивный брак жительницы Тамбовской области с участником СВО из Тольятти

Моршанский районный суд Тамбовской области признал недействительным брак 30-летней жительницы региона с участником специальной военной операции из Тольятти. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В надзорное ведомство обратились родственники военного. Как показала проверка, женщина вступила в фиктивный брак с военнослужащим с целью получения социальных выплат и льгот, установленных государством для членов семей участников СВО, и не имела намерения создать семью.

Прокуратура Центрального района Тольятти подала иск о признании брака фиктивным. В отношении жительницы Тамбовской области органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Сабрина Самедова