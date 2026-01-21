Минфин: Россия не обязана выплачивать «царские долги»

Минфин не считает, что у России есть обязательства по выплате $225 млрд «царских долгов», заявил замглавы ведомства Владимир Колычев. Выплату такой суммы запросил американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Советский Союз не считал, что нужно выплачивать, а Российская Федерация тем более»,— сказал господин Колычев (цитата по ТАСС). Он отметил, что если в США начнется судебный процесс, то Россия будет в нем участвовать. Представителем ответчика в таком случае будет Генеральная прокуратура РФ.

16 января Noble Capital RSD подал иск в суд США, требуя выплатить государственные долги по облигациям Российской империи за 1916 год. Инвестфонд предлагает погасить долг за счет активов РФ, замороженных после 2014 и 2022 годов. Ответчиками выступают Россия, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния.