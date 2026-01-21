В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в официальном приложении МЧС России в 11:41.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане спустя 3 часа сняли режим беспилотной опасности

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане спустя 3 часа сняли режим беспилотной опасности

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении МЧС.

Режим действовал с 08:52 по московскому времени. Во время введения режима в аэропортах республики действовали ограничения на прием и вылет самолетов. Теперь ограничения сняты.

Последний раз режим вводился вчера, 20 января.

Анна Кайдалова