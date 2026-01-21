В Татарстане спустя 3 часа сняли режим беспилотной опасности
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в официальном приложении МЧС России в 11:41.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении МЧС.
Режим действовал с 08:52 по московскому времени. Во время введения режима в аэропортах республики действовали ограничения на прием и вылет самолетов. Теперь ограничения сняты.
Последний раз режим вводился вчера, 20 января.