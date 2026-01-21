На Рыбинском водохранилище спасли двух застрявших рыбаков

В Ярославской области 20 января спасатели оказали помощь двум рыбакам, мотобуксировщик которых увяз в снежной каше на льду Рыбинского водохранилища. Об этом сообщили в ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» Фото: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО»

Дежурный спасательной станции Переборы получил сообщение о происшествии в 19:10. Рыбаки застряли на мотобуксировщике в 5 км от берега в районе острова Святой Мох и не могли самостоятельно выбраться. Спасатели выехали на помощь на катере на воздушной подушке «Славир». В 20:00 они обнаружили рыбаков, с которыми во время поисков были на связи.

«Спасатели сразу приступили к оказанию помощи рыбакам. В 20 часов 55 минут рыбаки были переданы сотрудникам полиции в районе Легковского мыса для оформления административных протоколов»,— рассказали в службе.

Протоколы были составлены за выезд на лед в период запрета. Штраф за такое нарушение составляет 5 тыс. руб.

Алла Чижова