В Татарстане учредили премию до 500 тысяч рублей для волонтеров

В республике появилась премия «Добрый Татарстан» за выдающиеся достижения в добровольческой деятельности. Соответствующий указ подписал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Физические лица, включая граждан России, иностранцев и лиц без гражданства, смогут получать по 300 тыс. руб., а организации-получатели премии будут награждаться по 500 тыс. руб. Финансирование предусмотрено за счет бюджета республики.

Премия направлена на выявление, поддержку и поощрение волонтеров Татарстана. Указ вступил в силу 20 января, награждения планируется провести в этом году.

Анна Кайдалова