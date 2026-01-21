Каждому десятому школьнику Саратовской области неинтересны «Разговоры о важном»

В Саратовской области за несколько дней опросили почти 5,5 тыс. школьников по поводу целесообразности занятий «Разговоры о важном». Результаты обсудили в областной думе на совещании комитета по образованию и культуре.

Заместитель министра образования Саратовской области Никита Вдовин напомнил, что проект министерства просвещения России «Разговоры о важном» реализуется абсолютно во всех общеобразовательных организациях по единой федеральной концепции. Программа представляет собой внеурочную деятельность духовно-нравственной направленности, которая проводится каждый понедельник.

При проведении занятий предусматривается региональный компонент. В этом году решено рассказывать о героях «с соседнего двора» с 16 февраля. Занятия разделены на три блока. В первом школьникам поведают об основателях Саратова Григории Засекине и Федоре Турове. Второй компонент начнется с четвертых классов и будет охватывать Героев Советского Союза Виктора Талалихина, Ивана Панфилова и других; третий блок посвящен героям СВО.

Уполномоченный по правам ребенка Юлия Васильева сообщила, что за несколько дней были опрошены 5424 школьника. Результаты мониторинга оказались следующими: в 26 % школ эти уроки иногда сокращаются до 30 минут, что связано с поднятием флага и исполнением гимна. 82,5 % детей считают, что «Разговоры о важном» очень полезны; почти 10 % школьников считают эти занятия неинтересными; около 8 % признались, что бывает скучно.

Госпожа Васильева отмечает, что 50 % детей сказали, что нигде не смогли бы узнать информацию, полученную от учителя. 3,5 % детей посчитали все темы очень скучными.

Татьяна Смирнова