Ижевчанина осудили за пост в Telegram о расстреле украинцев контрразведкой СССР

Верховный суд Удмуртии вынес приговор 48-летнему жителю Ижевска за публикацию в Telegram комментария, содержащего ложные сведения о деятельности советских войск во время Великой Отечественной войны (ст. 354.1 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Суд установил, что подсудимый под никнеймом «Гафиатуллин» ведет свой Telegram-канал «Блог Фарука». 8 марта 2025 года он разместил пост, в котором было написано: «СМЕРШ (военная контрразведка.— “Ъ-Удмуртия”) советский одевался в бандеровцев и расстреливал мирных украинцев, чтобы подставить подполье».

Подсудимый признал свою вину. Дело было рассмотрено в особом порядке. При вынесении приговора суд среди прочего учел, что фигурант воспитывает ребенка и совершил преступление впервые.

Судебная инстанция назначила ему 2,5 года принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства и запретила размещать материалы в сети на тот же срок. Мобильный телефон подсудимого и Wi-Fi роутер, использованные при совершении преступления, конфискованы.