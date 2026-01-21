Уфимец обвиняется в попытке получить обманом от знакомого более 2,2 млн рублей

Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело местного жителя, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, с июня по сентябрь к фигуранту уголовного дела обратился знакомый владелец строительной компании с просьбой посодействовать, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности. Обвиняемый не мог помочь знакомому, но попросил более 2,2 млн руб. якобы для передачи сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республики, чтобы они прекратили уголовное преследование. Предприниматель сообщил о предложении в полицию. При передаче денег обвиняемого задержали сотрудники Управления ФСБ по региону. Он признал вину.

Майя Иванова