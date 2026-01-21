62 компании Татарстана вошли в рейтинг работодателей России за 2025 год

В рейтинг работодателей России за 2025 год попали 62 компании из Татарстана. Из них пять — в категории крупнейших работодателей, 20 — крупных, 18 — средних, 19 — небольших, сообщает пресс-служба hh.ru.

По этому показателю республика заняла четвертое место среди регионов после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Финалистом среди крупнейших компаний Татарстана (свыше 5 тыс. сотрудников) стала особая экономическая зона «Алабуга» (71-е место в общем рейтинге). Среди крупных компаний в республике (1–5 тыс. сотрудников) лидирует мэрия Казани (24-е место), среди средних (251–1 тыс. сотрудников) — Умскул (17-е место), а среди небольших (101–250 сотрудников) — Вагнермайер Руссланд (64-е место).

Помимо основного рейтинга hh.ru формирует субрейтинги, которые оценивают компании по лояльности сотрудников, популярности у соискателей и уровню HR-процессов. Из Татарстана в эти категории вошли КамАЗ, Умскул, АЗС ИРБИС, ICL Astra Services, Волжская судоходная компания и Технократия.

Анна Кайдалова