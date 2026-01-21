Каждый седьмой нижегородец установил самозапрет на кредиты

Жители Нижегородской области в 2025 году подали более 425,3 тыс. заявлений на установку самозапрета на выдачу кредитов. Об этом сообщили в областном правительстве.

«Услуга оказалась очень востребована среди нижегородцев. Ей воспользовался примерно каждый седьмой житель области»,— отметил замгубернатора Егор Поляков.

Сервис по самозапрету на потребительские кредиты и займы начал работать на портале госуслуг в марте прошлого года. Самозапрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы. Заявитель по своему усмотрению может ограничить выдачу полностью или частично. Например, можно запретить дистанционное оформление кредитов. В этом случае заключение договора будет возможно только при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации.

Возможность установить самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на уже заключенные договоры.

Запрет начинает действовать со следующего дня после подачи заявления, а его снятие займет три дня.

Андрей Репин