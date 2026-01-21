Лайнер «Узбекских авиалиний» вынужденно сел в аэропорту Красноярска

В аэропорту Красноярска незапланированную посадку по техническим причинам совершил самолет Boeing 767-300 «Узбекских авиалиний», летевший из Ташкента во Владивосток. Посадка прошла в штатном режиме, рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Воздушное судно, на борту которого находились 122 пассажира и три члена экипажа, временно отстранено от эксплуатации.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Правоохранительные органы организовали доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Илья Николаев