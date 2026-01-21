Объем госдолга Башкирии к концу года снизился на 2,7 млрд рублей

По итогам декабря 2025 года объем государственного долга Башкирии составил немногим более 68,87 млрд руб., достигнув самого низкого показателя с мая.

По данным министерства финансов республики, за месяц сумма долга снизилась более чем на 2,7 млрд руб. Объем обязательств по государственным облигациям увеличился на 1,55 млрд руб. и составил 25,5 млрд руб. С 2,04 млрд до 3,29 млрд руб. увеличился объем коммерческих займов.

Размер бюджетных кредитов уменьшился на 5,5 млрд руб., до 32 млрд руб. Сумма государственных гарантий — около 8 млрд руб. — осталась почти неизменной.

С начала года сумма обязательств региона выросла на 1,5 млрд руб. Минимальный объем госдолга Башкирия имела в начале прошлого года (менее 67 млрд руб.), затем наращивала его в течение нескольких месяцев. К концу первого полугодия он составил около 74,1 млрд руб. при верхнем пределе 75,9 млрд руб.

В министерстве финансов увеличение обязательств объяснили размещением обязательств на 7 млрд руб. Через месяц Башкирия погасила часть долга.

В конце года республика взяла у Т-банка три кредита с общим лимитом 4,5 млрд руб. Депутаты Курултая согласились увеличить верхней предел госдолга до 90,1 млрд руб.

Идэль Гумеров