Челябинку подозревают в фиктивной прописке 27 мигрантов

Отдел полиции «Курчатовский» УМВД России по Челябинску возбудил уголовные дела в отношении местной жительницы. Ее подозревают в фиктивной регистрации в квартире 27 иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 48-летняя горожанка 22 раза прописывала мигрантов в своей квартире на улице Молодогвардейцев. При этом она не собиралась на самом деле предоставлять им жилье. Всего челябинка зарегистрировала по месту пребывания 27 иностранцев. Информация подтвердилась осмотром квартиры и показаниями соседей.

Всех мигрантов сняли с учета.

Виталина Ярховска