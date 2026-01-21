Более 900 тонн овощей и фруктов доставили в Екатеринбург с начала прошлой недели

С 12 по 20 января в Екатеринбурге Россельхознадзор проверил 55 транспортных средств, перевозивших 907 тонн овощей и фруктов из Узбекистана, Китая и Турции. Из них 240 тонн составили мандарины, сообщили в Уральском межрегиональном управлении ведомства.

В ходе проверки на таможенной границе и территории ЕАЭС нарушений единых карантинных фитосанитарных требований не обнаружено. Все транспортные средства, прошедшие фитосанитарный контроль, были допущены к ввозу. Продукция сопровождалась фитосанитарными сертификатами.

Для контроля были проведены обязательные мероприятия: досмотр с отбором образцов, а также исследования и экспертизы. В ходе этих процедур карантинные объекты не были выявлены.

Ирина Пичурина