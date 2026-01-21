В Ярославской области число избирателей за два года снизилось на 10 тыс. человек

По состоянию на 1 января 2026 года численность избирателей в Ярославской области составила 982 691 человек, сообщили в региональном избиркоме. Это на 10 869 человек меньше, чем по состоянию на 1 января 2024 года.

В областном центре зарегистрированы 454 552 избирателя, это самый населенный округ региона. Меньше всего избирателей традиционно в Брейтовском округе — 5 068 человек.

«Данные сформированы на основе сведений, представленных органами местного самоуправления, и прошли тщательную проверку. Информация об общей численности избирателей используется для планирования и организации предстоящих выборов на территории Ярославской области»,— прокомментировали в избиркоме.

Алла Чижова