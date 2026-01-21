Прокуратура требует изъять недвижимость в Москве у экс-чиновника из Оренбурга

Прокуратура Оренбургской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в отношении бывшего руководителя «Главного управления дорожного хозяйства Оренбургской области» Дмитрия Сербина. Чиновник был уволен в июне 2024 года.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Надзорным ведомством установлено, что в период с 2022 года по 2024 год экс-руководитель государственного учреждения вместе с его близкими родственниками приобрел три дорогостоящих квартиры и четыре машино-места в Москве, а также три автомобиля. Вместе с иными финансовыми операциями было потрачено 298 млн руб. При этом доходы семьи Дмитрия Сербина не соответствовали стоимости приобретенного имущества.

Прокуратура направила в суд исковое заявление об обращении в доход государства всего указанного имущества. Иск в настоящее время находится на рассмотрении.

Евгений Чернов