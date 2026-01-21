Ушла из жизни самарская журналистка Юлия Галочкина

Главный редактор и издатель журналов «Самара и Губерния» и «Леди-клуб» Юлия Галочкина вчера, 20 января, скончалась на 56-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в областном отделении Союза журналистов России.

Юлия Галочкина выпускница Самарского государственного института культуры, более четверти века работала в журналистике и издательском деле. В 1999 году основала областной журнал «Самара и Губерния», с 2001 года издавала журнал «Леди-клуб».

Была членом правления самарского областного отделения Союза журналистов России и правления самарского филиала Российского фонда культуры На протяжении нескольких лет входила в общественный совет акции «Благородство», была ведущей на мероприятиях.

С 2005 года была организатором ежегодного обучающего семинара для руководителей пресс-служб администраций муниципальных образований Самарской области «Роль пресс-служб и СМИ в формировании социального партнерства: власть — бизнес — общество». Возглавляла секцию по вопросам участия граждан в сохранении культурных ценностей и развития деятельности в сфере культуры совета НКО Самарской губернской думы.

Неоднократно награждалась благодарственными письмами и почетными грамотами правительства, министерств и ведомств Самарской области, Самарской губернской думы, Российского фонда культуры, Общественной палаты РФ, депутатов Государственной думы ФС РФ, администраций муниципальных образований и предприятий региона, общественных и благотворительных организаций, творческих союзов и учреждений культуры и др.

Прощание с Юлей Галочкиной состоится завтра, 22 января, в 11:00, по адресу: ул. Советской армии, д. 152б, храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца.

Сабрина Самедова