Колесов предупредил петербуржцев о резком похолодании с 22 января

Вторник, 20 января, стал в Петербурге самым теплым днем с начала года, однако это было лишь кратковременным потеплением. Среднесуточная температура составила -1,9 градуса, а днем столбики термометров поднялись до -0,8 градуса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По словам господина Колесова, уже 21 января похолодало до -5,2°C, что близко к климатической норме. Ожидается, что температура продолжит резко снижаться: среднесуточные значения могут упасть на пять градусов уже 22 января, тогда в город придет устойчивая морозная погода. Ночью 23 января температура опустится до -15, а с 24 января возможны морозы до -20.

Ветер во время вторжения холодного антициклона будет восточным и достаточно свежим (3–8 м/с), но к вечеру 22 января ослабеет. Осадки прекратятся, появится солнце. Морозный период, по предварительным оценкам, продлится до 27 января. Затем температура несколько повысится, примерно до -10, но в дальнейшем холода могут вернуться.

Андрей Маркелов